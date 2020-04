Wat Eten We Vandaag: Krokante visballetjes

Koken & eten Suiker, vet, zout én alcohol: hier komen de quarantai­neki­lo's (en zo gaan ze er weer vanaf)

22 april Hoeveel keer heb jij vandaag al in de koelkast gekeken? In quarantainetijd ligt emo-eten op de loer en jammer genoeg zijn het niet de caloriearme gerechten die ons de stress en onzekerheid even doen vergeten. Suiker, vet, zout én alcohol doen dat beter. Met deze tips van experts leer jij ‘nee’ te zeggen tegen ongezonde voeding en alcohol.