Wat Eten We Vandaag: Krabkoekjes met remouladesaus

Bavaria neemt merk Uiltje (met biertjes als Dikke Lul 3 Bier!) over

28 april Uiltje Brewing Company kan zich scharen achter een rijtje van illustere voorgangers als De Koningshoeven in Berkel-Enschot, De Molen in Bodegraven en Palm in Steenhuffel (B). Ook het Haarlemse biermerk komt in handen van bierbrouwer Swinkels Family Brewers uit Lieshout, bekend van Bavaria.