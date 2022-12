Wat Eten We Vandaag: Klassieke kruidenboter

Wat Eten We Vandaag: Bladerdeeg­vlin­ders met rode pesto en cheddar

Het heerlijk avondje is gekomen. Naast al die zoete lekkernijen hebben we ook een hartig borrelhapje gemaakt. Deze bladerdeeg vlinders kun je gemakkelijk van te voren klaarmaken en bewaren in de koelkast. Daarna hoef je ze alleen nog maar te snijden en af te bakken in de oven.

3 december