Wat Eten We Vandaag: Kip tandoori traybake

Tony’s groeit hard ondanks productie­stop Belgische chocolade­fa­briek, met name groei in de VS

Tony’s Chocolonely heeft het afgelopen jaar een stevige groei doorgemaakt, ondanks de hoge inflatie en de tijdelijke sluiting van de grote chocoladefabriek van het Belgische Barry Callebaut. Deze groei dankt het Nederlandse chocolademerk vooral aan verkopen in het buitenland. Met name in de Verenigde Staten wonnen de repen van Tony’s flink aan populariteit.

9 januari