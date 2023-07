Wat Eten We Vandaag: Kip souvlaki met tzatziki

Wat Eten We Vandaag: Kip Normandië met aardappel­pu­ree en groene asperges

Kip Normandië is een Frans gerecht afkomstig uit de regio Normandië. In dit gerecht komen hartig en zoet mooi samen door appelcider en kristalsuiker met ontbijtspek en kip te combineren. Omdat we de kip garen in een saus van appelcider, mosterd en room wordt het ook nog eens heerlijk mals.