Wat Eten We Vandaag: Kikkererwtencurry met kruidige rijst

Vijf verdachten opgepakt voor handel in schadelij­ke kruidenpot­jes

23 april De afgelopen twee weken zijn vijf verdachten aangehouden op verdenking van het willens en wetens verhandelen van schadelijke potjes met kruiden en specerijen. Die potjes, waar mogelijk glasdeeltjes in zaten, hadden vernietigd moeten worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij doorzoekingen in Zaltbommel en Zeewolde het grootste deel van de illegale partij potjes in beslag genomen.