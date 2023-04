Wat Eten We Vandaag: Kapucijnerschotel met tuinbonen en quinoa

Syrco Bakker opent nieuw restaurant in Zeeuws-Vlaanderen: ‘Ik ben verliefd op deze streek’

Chefkok Syrco Bakker, die tot eind deze maand voor Sergio Herman werkt in restaurant Pure C in Cadzand, is van plan een eigen restaurant te openen in Zeeland. Dat moet komen in een monumentaal pand ergens in de gemeente Sluis.