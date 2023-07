Wat Eten We Vandaag: Kabeljauw uit de oven Griekse stijl

Hollandse Nieuwe met een Zeeuwse twist

Vanaf vandaag is de Hollandse Nieuwe dan echt verkrijgbaar. Adriaan van Moort van Viskiosk ‘t Beste Maatje in Middelburg en Goes weet zeker dat het visje dit jaar heerlijk smaakt en van goede kwaliteit is. ,,Dat maakte het wachten meer dan waard.”