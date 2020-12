Wat Eten We Vandaag: Hete bliksem met entrecote en rode wijnsaus

Makreel uit de cadeaudoos en een wijn die je elke dag kunt drinken

13 december Mevrouw Hamersma runt een kookboekenwinkel, meneer Hamersma weet alles over wijn: een gouden combinatie. In deze aflevering van hun serie over lekker eten en drinken: mevrouw Hamersma baant zich dapper een weg door de boxen, dozen en kisten vol etenswaar.