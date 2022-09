Wat Eten We Vandaag: Haagse bluf met amandelkoekjes

Wat Eten We Vandaag: Crumble met rood fruit, noten en kokosyog­hurt

Deze vegan crumble met rood fruit is lekker als uitgebreid ontbijt in het weekend of als tussendoortje. Het ziet er smaakvol uit en is ook nog eens makkelijk te maken. De kokosyoghurt kan eventueel vervangen worden elke andere vegan yoghurt naar keuze.

19 augustus