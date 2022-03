Wat Eten We Vandaag: Groente lasagne uit de airfryer

Goede azijn kan een gerecht complemen­te­ren

Gerechten met uitgebalanceerde smaken bevatten altijd iets hartigs, iets zoets en iets zuurs, bijvoorbeeld door er een scheutje azijn aan toe te voegen. In Goes zit het bedrijfje ‘Aceto di Metri’ van Frank van Rijn. Hier maakt hij als hobby de meeste bijzondere azijnen, vaak op basis van appelcider en Zeeuwse ingrediënten. ,,Azijn is eigenlijk een heel ondergewaardeerd product.”

4 maart