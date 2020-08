Wat Eten We Vandaag: Gevulde pita’s met witvis, garnalen en knoflook-yoghurtsaus

Ophef om Chinees restaurant dat gasten verplicht zichzelf te wegen bij ingang

16 augustus Een restaurant in China heeft voor landelijke opschudding gezorgd door gasten bij de ingang te verplichten hun eigen gewicht te wegen. Het beleid kwam met goede bedoelingen tot stand in het kader van een landelijke campagne tegen voedselverspilling, de zogeheten Clean Your Plate-campage - ofwel ‘eet je bord leeg’, maar stuitte op forse kritieken.