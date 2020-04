Wat Eten We Vandaag: Gevuld omelet met brie, spekjes en krieltjes

Ingrediënten - 8 eieren - 100 ml slagroom - 1 gele paprika - 1 kleine prei - 125 g champignons - 100 g brie - 125 g voorgekookte minikrieltjes of gekookte aardappels van gisteren - 100 g spekblokjes

Zin in iets anders? Home Made Chefs is hét kookplatform voor iedereen die van koken houdt. De lekkerste kookfilmpjes, recepten en foodtips. Eigenaar is 24Kitchen-chef Danny Jansen. Bekijk alle recepten op www.homemadechefs.nl