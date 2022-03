Wat Eten We Vandaag: Gestoofde peer met ijs en koffiesaus

Wat Eten We Vandaag: Kruidige orzo met lamskote­let­ten

Orzo is een gedroogde pastasoort. De vorm en grootte is vergelijkbaar met een rijstkorrel. Je kunt het gebruiken in soepen, salades of serveren met deze heerlijke lamskoteletten. Garneer met verse kruiden en feta, genieten maar.

1 maart