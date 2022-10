Wat Eten We Vandaag: Gesmoorde prei met warm gerookte zalm

Wat Eten We Vandaag: Kip Pilav

Kip pilav komt uit het Midden-Oosten. Oorspronkelijk wordt de rijst eerst in olie of boter gebakken en daarna verder gegaard in bouillon. Daarna worden er verschillende ingrediënten aan toegevoegd, zoals kip, rozijnen en courgette. Dit is de snelle variant, maar heeft wel dezelfde zoetzure smaken.

7 oktober