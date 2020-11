Wat Eten We Vandaag: Gebakken bloemkool met appel en brie

Koken&Eten Burenlief­de tijdens lockdown: dit hotel en restaurant werken nu samen

6 november Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat geldt zeker voor hotel & brasserie Katoen uit het Zeeuwse Goes. Dat haalt buurman Codium liefdevol in huis, zodat hotelgasten kunnen genieten van menu’s op hoog niveau.