Wat Eten We Vandaag: Draadjesvlees met aardappelen en sperziebonen

CitySeeds zoekt naar andere manieren van composte­ren

10:00 Jaap Flohil is de coördinator van CitySeeds in Middelburg. Bij CitySeeds verbouwen vrijwilligers groente en fruit voor mensen met een smalle beurs. ,,Die worden naar ons verwezen door maatschappelijk werk of door kerkgenootschappen”, legt Flohil uit. ,,Daarnaast hebben we projecten met basisscholen om de liefde voor het kweken van eigen groente en fruit over te brengen op kinderen. We werken uitsluitend met vrijwilligers.”