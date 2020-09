Wat Eten We Vandaag: Dorade in zoutkorst met zoete aardappel

Albert Heijn Kinderen in de keuken (en achter het fornuis)

Je leert ze fietsen, zwemmen en veters strikken. Broodnodige basisvaardigheden, maar zo kennen we er nog wel een: koken. Dus neem de junioren vooral mee op culinaire keukenreis en zet ze als hulpkok of chef-in-spé aan het werk. Hoe pak je dat in de praktijk aan?