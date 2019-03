Wat Eten We Vandaag: Curry met zeewolf, krieltjes en doperwten

VIDEO Beschim­meld eten in Chinese schoolkan­ti­ne: kinderen ziek, ouders boos, rector stapt op

17 maart De rector van een school in de Chinese stad Chengdu is ontslagen nadat er beschimmeld eten was gevonden in de kantine van zijn school. Ook een medewerker moet het veld ruimen na het voedselincident. Het onderzoek loopt nog.