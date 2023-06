Wat Eten We Vandaag: Crema Catalana

Wat Eten We Vandaag: Paella met gegrilde groenten en olijven

Paella vindt zijn oorsprong in de omgeving van Valencia en wordt daar ook wel Paella Valenciana genoemd. Met de ingrediënten van paella kun je eindeloos variëren. Vis, vlees, groenten of een mix daarvan. Wij gaan in dit recept voor een vegetarische variant met gegrilde groenten en zwarte olijven.