Wat Eten We Vandaag: Courgetti met spinazie gehaktballetjes

Maandag

25 januari Afgelopen maandag was het Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. De vader van deze 'blauwe maandag' is een Britse psycholoog. Hij bedacht in 2005 een wetenschappelijk verantwoorde formule. Hieruit zou blijken dat deze maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Alle goede voornemens zouden dan al mislukt zijn en de vakanties nog heel ver weg lijken. Tsja.