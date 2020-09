Wat Eten We Vandaag: Courgetti bolognese met burrata

Column Margot Verhaagen Complimen­ten voor een ouderwetse gehaktbal

10 september Op een coronaproof feestje van een vriendin die een kroonjaar vierde, liep ook een ‘Complimentenmeisje’ rond. Die schreef voor alle aanwezigen een kaart met daarop een compliment. Voordat ze ging schrijven, hield ze het onderwerp van het compliment goed in de gaten en, heel knap, het kaartje wat ze schreef was telkens precies van toepassing op diegene waarvoor ze het compliment had geschreven. Zonder dat ze één van ons ooit eerder had ontmoet of gezien.