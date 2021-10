Wat Eten We Vandaag: Courgette-ravioli met ricotta en geitenkaas

gouden pollepel In dit proeflo­kaal eet je voor een prikkie

16 oktober Proeflokaal Bregje | Vanavond eten we voordelig. En doen we een poging het lage prijsniveau te verklaren. De knoflooksaus smaakt nauwelijks naar knoflook maar de bediening grijpt in. De rekening ligt bijna de helft onder het gemiddelde.