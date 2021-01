Wat Eten We Vandaag: Cottage pie met gnocchi

Wat Eten We Vandaag: Ras El Hanout zalmtaco’s met tzatziki

27 januari Ras el hanout is een Marokkaans kruidenmengsel van soms twintig of meer specerijen. Deze kruiden geven de zalm een intense smaak en daarom voegen we als tegenhanger een frisse zelfgemaakte tzatizki toe. Geniet van deze smaken.