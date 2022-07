Wat Eten We Vandaag: Chocoladecrêpes-taart met kokosyoghurt

mijn favoriet Op het terras van De Banjaard sluipt luiheid onder de leden

ZIERIKZEE - Een Chouffje of IJwit smaakt ronduit het lekkerst op het terras van De Banjaard in Zierikzee. Met imposante mosselkotters op aanraakafstand langs de kade en een weids uitzicht over het Havenkanaal naar de schilderachtige Oosterschelde. Zeker tegen zonsondergang, een plaatje!

