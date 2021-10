Wat Eten We Vandaag: Chai pumpkin crème brûlée

Vegan ontbijtjes voedzaam? ‘Mwah, kokos- en amandelyog­hurt bevatten eigenlijk alleen maar vet’

Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: Is het wat? Ditmaal testen diëtist Berdien van Wezel en trendwatcher Esther Haanschoten de nieuwe plantaardige zuivellijn van Lidl.

25 oktober