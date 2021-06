Wat Eten We Vandaag: Camembert kaasfondue

Chef Jesper Verschiere van Het Elfde Gebod in Goes geeft mosselen een vleugje Azië

25 juni Ook nu de restaurants weer volledig open zijn, blijft deze krant nog even chef-koks een podium bieden. In de rubriek Zeeland Eet in 2021 vragen we ze hun signatuurgerecht te bereiden. Vandaag: Jesper Verschiere van Het Elfde Gebod in Goes wokt mosselen.