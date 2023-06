Wat Eten We Vandaag: Broodje haring met rode bietjes

column margot verhaagen Toasten op het leven

Omdat een vriendin 60 jaar werd en een feest gaf, ging ik op zoek naar foto’s van vroeger om de feestvreugde te verhogen. We kennen elkaar van de studie, dat is bijna 40 jaar, en dan voelt vriendschap eigenlijk als familie. Het was zo fijn om ineens al die fotoboeken in te zien.