Wat Eten We Vandaag: Braziliaanse visstoof met heilbot en kokosmelk

zeeuws eten Drink eens bier van babbelaars bij het dessert

24 juli WACHTEBEKE - Ruben Laureys, Thomas Laureys en hun zwager Bram Bossuyt richtten in 2013 samen Brouwerij Broers op. Nu brouwen ze verschillende bieren vanuit de voormalige brouwerij Maenhout die ze overnamen in Wachtebeke, net over de grens bij Zelzate.