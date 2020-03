Wat Eten We Vandaag: Boerenkool-pompoenstamppot met worst

Aldi heeft de focus flink op het milieu, toch gaat de tomaat niet in een papieren zakje

11:08 Supermarktketen Aldi heeft het reduceren van plastic verpakkingen hoog op de agenda staan. De afgelopen twee jaar is er kritisch gekeken naar het verminderen van materialen en is onder meer recycling flink gestimuleerd. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een besparing van tienduizenden kilo’s plastic. Een compleet verpakkingsvrije groente- en fruitafdeling, zoals Aldi in België deze week introduceerde, is hier in Nederland echter nog een brug te ver.