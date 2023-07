Wat Eten We Vandaag: Biefstuk van de BBQ met bearnaisesaus

Zeeuwse pastéis de nata kan ook Portugezen bekoren

Pastéis de nata zijn wel de bekendste lekkernijen uit Portugal. Arja en François Boisnard waren in 2017 op vakantie in Lissabon toen ze deze heerlijke eenhapstaartjes ontdekten. Ze stonden er voor in de rij bij Belem, waar wel zo’n 20.000 á 30.000 pastéis per dag gebakken worden. Nu bakken ze zelf in Oostkapelle, en met succes.