Wat Eten We Vandaag: Bastogne-boterkoek

Wat Eten We Vandaag: Boeuf bourguig­non

Boeuf bourguignon is een klassieke Franse runderstoof waarbij het vlees langzaam wordt gegaard met een heerlijk mals eindresultaat. Het is een typisch boerengerecht uit de Bourgogne-streek en daar hoort natuurlijk - hoe kan het ook anders - een Bourgogne-wijn bij. Kies voor een volle rode wijn, dat proef je zeker terug in de smaak.

17 januari