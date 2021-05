Wat Eten We Vandaag: Babi pangang buns

Kabeljauw met das­hi-botersaus, gasten rijden er voor om naar De Zeezot in Westkapel­le

14 mei Ook nu de terrassen een paar uur per dag open zijn, blijft deze krant chef-koks een podium geven. In de rubriek Zeeland Eet in 2021 vragen we ze hun signatuurgerecht te bereiden. Chef Sebas Dekker van brasserie De Zeezot in Westkapelle bereidt kabeljauw met asperges en dashi-botersaus. ,,Gasten komen hier speciaal voor terug.”