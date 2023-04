Wat Eten We Vandaag: Auberginetosti Caprese

Wat Eten We Vandaag: Klassieke quiche Lorraine

De Quiche Lorraine is ontstaan in de Franse regio Lotharingen. De hoofdingrediënten zijn room, eieren en spek. Leuk weetje: de naastgelegen regio Elzas heeft als typisch streekgerecht de flammkuchen, waarbij spek ook een van de belangrijkste ingrediënten is. Voor de quiche kun je zelf deeg maken, maar ook kant-en-klaar bladerdeeg gebruiken.