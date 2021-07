Wat Eten We Vandaag: Appeltaart-nacho’s met notencrumble

Wat Eten We Vandaag: Zelfgemaak­te pasteitjes met kipragout

28 juni Knapperig bladerdeeg gevuld met een romige ragout van kip en champignons: daar bestaan deze heerlijke pasteitjes uit. Maak een volwaardige maaltijd voor 2 personen of serveer één pasteitje per persoon als voorgerecht of bij de borrel.