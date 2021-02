Wakker Dier: supermarkten blijven met vlees stunten

Column Margot Verhaagen Thuis zijn we op de bloem­kool-tour

28 januari Of ik ook iets goeds kan ontdekken aan de lockdown en avondklok? Met moeite, want mijn vrijheid is me veel waard. Toch moet ik toegeven dat veel thuis zijn zeker ook voordelen heeft. (En een doorzitplek in mijn bank oplevert.) Misschien is het niet alleen doordat je weet dat iedereen thuis zit en je dus niets mist, maar omdat het thuis gewoon goed toeven is.