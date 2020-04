Wakker Dier dient klacht in tegen reclame Farmers Defence Force: ‘Het is niet puur natuur’

Vakbonden verbaasd over voorstel horecabran­che: ‘Blijf af van vakantie­geld en pensioenop­bouw’

20 april Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is boos op CNV Vakmensen en FNV Horeca en heeft het overleg met de vakbonden afgebroken. Inzet is het voorstel om de werknemers een offer te laten brengen om de ‘pijn ten gevolge van de coronamaatregelen’ in de sector te verdelen tussen werkgever en personeel.