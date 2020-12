Waarom veel horeca niet achter wanhoopsactie op 17 januari staat

Horeca verdeeld over opening half januari: ‘Terug­schop­pen is niet de beste oplossing’

3 december BREDA/ROOSENDAAL - Kun je vanaf 17 januari weer een biertje in de kroeg doen? De Bredase horeca zegt de deuren die dag open te gooien. Maar in Roosendaal lopen ze nog niet mee in die polonaise. ,,We willen allemaal actie, maar of dit de beste vorm is?”