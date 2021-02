Waarom je moet uitkijken met sommige soorten goedkope kaneel

Koken & WetenIn Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: is kaneel gezond?

Kaneel is niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken. Mooi meegenomen dat kaneel ook nog eens gezond zou zijn. Kaneel vind je daarom niet alleen in de supermarkt bij de kruiden, maar ook in capsules bij de drogist. ,,Kaneel ondersteunt de bloedsuikerspiegel en een optimaal gewicht”, zegt fabrikant Lucovitaal.



,,Iedereen leest dit als: goed voor je bloedsuiker”, zegt Adam Cohen, emeritus-hoogleraar klinische farmacologie en voormalig directeur van het Centre for Human Drug Research. ,,Maar ondersteunen van kan ook betekenen dat het je bloedsuiker hoog houdt. Zo’n gezondheidsclaim is geneuzel.”

Kankerverwekkend

Ondanks de lovende woorden van fabrikanten, wordt er ook voor kaneel gewaarschuwd. Kaneel bevat namelijk coumarine, een stof die ook voorkomt in tonkabonen en bergamot. ,,Een hoge inname coumarine kan leverschade veroorzaken en de bloedstolling remmen”, waarschuwt het Voedingscentrum. ,,Bij langdurig gebruik van veel coumarine, is het mogelijk kankerverwekkend.”

,,Kaneel is de bast van een boom”, legt Carla Teune van de Hortus Botanicus Leiden uit. ,,De takken worden afgehakt en de bast wordt geschild. De repen worden op elkaar gelegd en in de zon gedroogd. De repen rollen op door de warmte van de zon, maar ook doordat de bast niet meer om de tak van de boom zit.”

Cassia.

Echte kaneel

Wat het ingewikkeld maakt is dat er drie soorten kaneel zijn, waarvan Cinnamomum verum en Cinnamomum cassia het meest worden gebruikt. ,,Verum is het échte kaneel en komt oorspronkelijk uit Ceylon (Sri Lanka)”, zegt Teune. ,,Cassia is goedkoper en komt uit China en bevat veel meer coumarine.” Aan de pijpjes is volgens Teune amper te zien om welke soort het gaat. ,,Verum zijn vaak kortere stukjes en de laagjes zijn dunner. Cassia is vaak wat langer en wat grover. Als de bast eenmaal tot poeder is vermalen is het verschil niet meer te zien.”

,,Geneesmiddelen met coumarines schrijven we bijvoorbeeld voor om te voorkomen dat een kunstmatige hartklep dichtstolt”, zegt Leonard Hofstra, cardioloog en hoogleraar aan het VUmc. ,,Bij gezonde mensen kan te veel coumarine tot bloedingen leiden.” Coumarines komen ook voor in reukgras, zegt Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen University. ,,Dat geeft hooi die lekkere geur. Boeren wisten al sinds mensenheugenis dat te veel reukgras bij koeien en paarden bloedingen geeft.”

In de podcast van Koken&Weten spreken gezondheidsjournalist Tijn Elferink en redacteur Koken&Eten Ellen den Hollander over kaneelcapsules:

Appeltaart

Wie een stukje appeltaart met kaneel eet hoeft zich volgens Witkamp en Hofstra geen zorgen te maken. Ook niet als het cassiakaneel is. Dat vindt ook collega Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte aan de Wageningen University. ,,Ik zou mij wat betreft kanker meer zorgen maken over het teveel aan calorieën in appeltaart dan over de hoeveelheid kaneel.”



Voor kaneelcapsules is dat een ander verhaal. De meeste fabrikanten van supplementen (waaronder ook Lucovitaal) gebruiken verum: echte kaneel. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld SNP (Super Nature Products) en Elvitaal, te koop bij Vitaminestore. Ook Nature’s Garden dat verkrijgbaar is bij Holland & Barrett gebruikt cassia.

De fabrikanten van deze producten adviseren een dagdosis variërend van 900 tot wel 2000 milligram kaneel. ,,De Europese Voedselveiligheidsautoriteit heeft een toelaatbare dagelijkse inname voor coumarine vastgesteld op 0,1 milligram per kilo lichaamsgewicht. Voor iemand van 70 kilo dus zeven milligram.”

Hoeveel milligram coumarine een gram kaneel bevat is volgens Witkamp niet altijd duidelijk en de hoeveelheid kan ook variëren. ,,Met een dagdosis van 900 milligram kaneel ga je net wel of net niet over de dagdosis heen. Dat ga je zeker wel met 2000 milligram.”



SNP laat weten meteen alle potjes uit de handel te hebben genomen. ,,Ondertussen hebben wij opdracht gegeven een nieuw kaneelproduct te maken met Cinnamomum verum”, laat een woordvoerder weten. Holland & Barrett is er nog niet van overtuigd dat cassiacapsules de gezondheid van klanten kan schaden. Bovendien is het volgens een woordvoerder met twee maten meten: als je twee gram cassiakaneelpoeder in je yoghurt doet, dan krijg je dezelfde hoeveelheid binnen.

Wetenschappers waarschuwen

Witkamp raadt capsules met cassiakaneel ‘echt af’. Ook collega-wetenschappers Kampman, Cohen en Hofstra waarschuwen. Inspelen op het idee dat kaneel gezond is, maar vervolgens ongezond Chinees kaneel gebruiken, is volgens Cohen misleiding. ,,Coumarines kunnen gevaarlijke interacties hebben met andere geneesmiddelen. Wie bijvoorbeeld cholesterolverlagers gebruikt, loopt meer kans op leverschade.”

Ons oordeel

Gebruik kaneel als je het lekker vindt. De hoeveelheden in appeltaart en stoofpotten, vormen geen risico’s. De gezondheidsvoordelen zijn discutabel. Wil je toch capsules gebruiken, controleer dan in ieder geval goed welk type kaneel is gebruikt. Vermijd capsules met cassiakaneel.

