Waarom je de meeste pompoenen uit de supermarkt wel moet schillen (en zo doe je dat)

Koken & EtenMet de herfst in het land zijn we weer volop aan het genieten van stevige, warme maaltijden als stamppot en soepen. Pompoensoep is in het regenachtige weer een populaire maaltijd. Maar hoe maak je dit eigenlijk klaar? Moet je hiervoor eerst je pompoen schillen, en hoe doe je dat eigenlijk? Kenners leggen het uit.

,,De pompoenen die we het meest zien zijn de flespompoen en hokkaido-pompoen, die zijn ook meteen onwijs lekker om soep mee te maken”, vertelt Jaimy van Dijke, oprichter van foodblog Jaimy’s Kitchen. ,,Daarnaast zien we in de supermarkten ook steeds vaker de spaghettipompoen, crown-princepompoen en de muskaatpompoen. Die laatste staat ook wel bekend als de grote halloweenpompoen.”

Volgens groentekoningin Mari Maris, schrijver van het receptenboek Groenten, is de muskaatpompoen heel geschikt om soep mee te maken. ,,In tegenstelling tot andere pompoensoorten, die wat steviger zijn, valt deze pompoen heel makkelijk uit elkaar. Daardoor kun je hem heel makkelijk voor je soep gebruiken.”

Moet je een pompoen schillen?

Maris raadt aan om altijd je pompoen te schillen voordat je hem gebruikt. ,,Als een pompoen net geoogst is zijn ze soms zo zacht als een courgette, dan kan je hem wel in zijn geheel eten. Maar vaak zijn de schillen van pompoenen uit de winkel te houterig, want die liggen er al een tijdje.”



De schil is eetbaar. ,,Maar die hardheid kan zorgen voor een wat bittere smaak.”

Het vruchtvlees van een flespompoen en hokkaido-pompoen is zacht. Deze soorten hoef je niet te schillen, stelt Van Dijke. ,,Wil je echter een fluweelzachte soep, dan kun je de schil er wel afhalen. Ook als je een subtielere smaak wil is het beter om de pompoen te schillen. De schil zorgt naast smaak trouwens ook voor een intensere kleur.”

Quote Als je tussen die diepe inhammen snijdt heb je handzame stukken die je prima kunt schillen

,,Bedenk ook hoe je de pompoen gaat bereiden”, gaat Van Dijke verder. Volgens haar zal de schil in een soep wel zacht worden, omdat de pompoen dan lang wordt gekookt. ,,Maar ga je bijvoorbeeld een flespompoen roosteren, verwijder dan liever de schil. Door de kortere bereidingstijd zal de schil wat taaier zijn.”

Hoe schil je een pompoen?

,,Het makkelijkste om je pompoen te schillen is je mes tussen die ribben zetten (dus bij de inhammen), om daar dan parten uit te snijden en vervolgens met de dunschiller de schil eraf te snijden”, legt Maris uit. Volgens haar gaat dat ‘makkelijk en snel’.



,,Met een mes snijd je zoveel weg, dat is eigenlijk gewoon zonde. Dat komt ook door die onhandige vorm van de pompoen. Maar als je tussen die diepe inhammen snijdt, heb je handzame stukken die je prima kunt schillen.”

Voordat je je pompoen schilt, kun je hem ook eerst even in de magnetron doen. ,,Zo wordt de schil wat zachter, dat maakt het makkelijk om hem te schillen”, weet Van Dijke. ,,Je kunt de pompoen ook eerst een aantal minuten in zijn geheel koken. Kijk wel uit met je vingers, want de pompoen is dan heet!”

Quote Het is ook leuk om je pompoen­soep in de schil van de pompoen te serveren

,,Het is ook leuk om je pompoensoep in de schil van de pompoen te serveren”, tipt Maris. ,,Dat is natuurlijk wel wat werk, want dan moet je hem eerst helemaal uithollen, maar het is wel heel mooi. Je kunt in plaats van een grote pompoen ook allemaal mini-pompoentjes kopen, zo heeft iedereen zijn eigen pompoensoepkom.”

,,Ik vind het altijd lekker om je uien, knoflook en verdere kruiderij mee te fruiten, net als de pompoen. Daarna doe je pas het water of bouillon erop, dan komt die smaak mooi los”, vertelt Maris over hoe zij haar pompoensoep maakt. Je kunt met kruiden variëren van Indiaas tot ras el hanout. ,,Of juist een beetje mediterraan: rozemarijn en salie past er fantastisch bij.”



Iets zuurs kan ook goed in je pompoensoep, bijvoorbeeld citroen- of sinaasappelrasp. Of een serehstengel.

Met bleekselderij of knolselderij kun je je soep nog een bite geven. ,,Fruit ze mee en voeg de groente het laatst toe. Gesnipperde kool, gare boontjes of zwarte linzen passen er ook heel goed bij”, aldus Maris.

Een pompoenschil zacht maken gaat heel makkelijk in de magnetron. In de video hieronder zie je hoe je dat doet:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.