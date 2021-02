Waarom een keer je ontbijt overslaan helemaal niet erg is

koken&wetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: is het slecht om je ontbijt over te slaan?

Ontbijt als een Koning, lunch als een prins en dineer als een bedelaar. We hebben lang gehoord dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Het lichaam herstelt ’s nachts en daarna zouden we energie nodig hebben. Een vorstelijk ontbijt zou goed zijn voor de stofwisseling het concentratievermogen, het humeur en de stoelgang.

Voor de oermens was het ontbijt overslaan echter heel gewoon. 12 uur of langer lang niks eten kwam regelmatig voor. Vasten was een logisch gevolg van het feit dat er niks te eten was. Meer recent is vasten iets religieus. Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender en geldt als heilige maand van inkeer. Ook het jodendom, hindoeïsme, boeddhisme en christendom kennen vastenrituelen.

Carnaval

Christenen kennen de veertigdagentijd als bezinning op de christelijke levenspraktijk. De vastenperiode begint op Aswoensdag, na drie dagen van carnaval. Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica (Godsdienstwetenschappen) aan de Radboud Universiteit, vindt het jammer dat Christelijk vasten langzaam verdwijnt.

Tegelijk ziet hij nieuwe vormen van vasten, zoals DryJanuary en Stoptober. “We zijn het tijdelijk ontzeggen van bepaalde gemakken of vormen van vermaak ook als vasten gaan interpreteren. Geen televisiekijken, geen gebruik maken van internet, niet actief zijn op sociale media zoals Facebook of Twitter.”

Ook gezondheidsvasten is in. Vasten heeft allerlei voordelen, veronderstelt Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. De voordelen zijn wetenschappelijk moeilijk te onderbouwen, omdat het moeilijk is mensen te vinden die jarenlang een bepaald dieet volgen. Pijl veronderstelt dat vasten het verouderingsproces kan remmen. ,,Dit is bij muizen waargenomen”, vertelt hij. “Ook verkleint het de kans op chronische ziekten als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker.”

Intermittent fasting

Vooral Intermittent fasting is populair; afwisselend vasten. Vormen zijn alternate day fasting (om de dag) en periodiek vasten. Periodiek vasten kan in allerlei intervallen. Zoals: twee dagen per week vasten en vijf dagen niet. Of vijf aaneengesloten dagen per maand. Time restricted eating betekent twaalf uur niet eten en de rest van de dag wel.

De makkelijkste manier om twaalf uur lang niets te eten is: je ontbijt overslaan. ,,De periode tussen het avondeten en het ontbijt is voor de meeste mensen de langste periode waarin ze niet eten”, legt de internist gespecialiseerd in hormonen en de stofwisseling uit. ,,Als je je ontbijt overslaat, verleng je die periode.

Hoe langer je vast, hoe langer je vet verbrandt. Dat zit zo: het menselijk lichaam is een soort hybride-auto met een voorkeur voor glucose. Als je koolhydraten eet, worden die verteerd tot onder andere glucose. Als de glucose van de laatste maaltijd op is, spreekt ons lichaam de reservetank aan: glycogeen.

Vet verbranden

,,We hebben ongeveer 150 gram glycogeen in onze lever en 250 tot 400 gram verdeeld over onze spieren. Daarmee kun je een paar uur intensief sporten” zegt Pijl. ,,Als de beperkte voorraad glycogeen op is, gaat het lichaam over op vet als brandstof. Het lichaam is veel beter in het opslaan van vet dan in het opslaan van glycogeen.” Vet is niet alleen vaak in grotere hoeveelheden aanwezig, het levert per gram ook meer energie dan glycogeen. ,,Een gram vet levert 9 kcal en 1 gram koolhydraten slechts 4 kcal.”

Pijl denkt dat enkele dagen achtereen vasten het meest effectief is. ,,Milde voedingsstress die niet te lang duurt is goed voor ons. Het lichaam heeft wel tijd nodig om in de stress te raken. Na vijf dagen niets of minder eten zie je veranderingen in het metabolisme die ook nog even aanhouden als je weer normaal eet.”

Voor wie vijf dagen achter elkaar vasten lastig vindt, heeft Pijl een tip. ,,Veel mensen worden slap en kunnen zich minder goed fysiek inspannen. Dat kan je oplossen door gemodificeerd te vasten: vijf dagen dieet zonder suiker en heel weinig eiwit, een zogenaamd ‘vasten nabootsend dieet’. Dat heeft bijna hetzelfde effect als volledig vasten, maar met minder bijwerkingen.”

Het oordeel

Als je je ontbijt overslaat, doe je aan intermittent fasting. Dat is niet ongezond. Het kan helpen om af te vallen. En er zijn aanwijzingen dat het veroudering remt. Dat je moet ontbijten als een Koning is achterhaald.

