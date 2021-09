Waar 400 jaar geleden de boeven op water en droog brood zaten, geniet je nu van wijn en forse tonijnsteak

We hebben vroeg gereserveerd want later op de avond voetbalt Nederland tegen Turkije. Op weg naar het terras van ’t Oude Raadhuys komen we langs het voormalige cachot. Dat is al lang niet meer gevuld met geboefte. Nu liggen achter de dikke dubbele deuren wijnflessen in het gelid te wachten op consumptie. Het gevang maakte deel uit van een pand dat vanaf 1652 de functie van rechthuis en herberg combineerde.