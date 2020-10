Vrouw gaat door het lint bij drive-in McDonald’s: 'Mijn kinderen eten geen frieten zonder saus!’

De klant is koning, maar sommigen gaan wel heel ver. Wat zich voor de opname van het filmpje afspeelde is niet geheel duidelijk, maar de vrouw is op zijn zachtst gezegd niet tevreden met haar bestelling.



Op weg naar de Belgische stad Sint-Niklaas merkte ze dat de saus ontbrak bij de frietjes die ze bestelde voor haar kinderen. Ze keerde terug om verhaal te halen. De medewerkers van de drive-in krijgen de volle laag. ,,Mijn kinderen eten geen frieten zonder saus!” klinkt het ontstemd, waarna ze één van de medewerkers uitmaakt voor ‘vuile hoer’.



Als een medewerker vraagt naar haar bestelbonnetje om de vergissing recht te zetten, barst ze helemaal in razernij uit. ,,Ticketje, excuseer? Maak dat je mijn saus hier neerlegt, of ik bel de flikken!” De medewerker blijft ijzig kalm en antwoordt dat ze gerust de politie mag bellen. Of de vrouw uiteindelijk haar gewilde saus kon bemachtigen, is niet duidelijk. Als ze merkt dat ze gefilmd wordt vanuit een auto, gaat ze in de aanval om de man te laten stoppen met filmen.