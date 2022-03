Voor elke maaltijd die we op tafel zetten gaan bomen in het regenwoud tegen de vlakte

Meestal zonder het te weten, aldus het WNF, werkt elke Europeaan gemiddeld een dikke 60 kilo soja per jaar naar binnen. Het merendeel daarvan komt niet op ons bord als tofoe of sojabonen, maar in de vorm van een biefstuk, mootje zalm, ei of plakje kaas.



Nieuw onderzoek in opdracht van het WNF wijst uit dat meer dan 90 procent van de in Europa geconsumeerde soja in veevoer wordt verwerkt voor de productie van vlees, vis en zuivel, soms bijna in een verhouding van 1 op 1. Zo is er 95 gram soja nodig voor 100 gram kweekzalm, en 96 gram soja voor 100 gram kippenborst. Worst, kaas, yoghurt, eieren en varkensvlees vergen relatief minder soja, maar met de 237 eieren, 58 kilo vlees en 117 kilo zuivel die de gemiddelde Europeaan er per jaar doorjaagt, loopt ook dat flink op.