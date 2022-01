Vomar verandert naam van ‘slankelijnbrood’: het bevat niet minder calorieën dan gewoon brood

Koken & Eten Dit doet het stickertje op je appel in je lichaam als je het per ongeluk opeet

Het kan gebeuren dat je via voeding per ongeluk plastic binnenkrijgt. Door bijvoorbeeld kleine stukjes plastic in producten uit de supermarkt of misschien heb je weleens de sticker mét je appel opgegeten. Kan dat kwaad?

14 januari