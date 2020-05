Vleesadvertentie supermarkt schiet Vogelbescherming in verkeerde keelgat

Koken & etenSupermarktketen Poiesz - vooral groot in het noorden van het land - heeft irritatie opgewekt bij de Vogelbescherming. In een advertentie in de folder staat een aanbieding voor vlees met een link naar een donatie aan een goed doel. De Vogelbescherming vindt de verwijzing hierin misleidend.

Vogelbescherming was niet op de hoogte van de actie en vindt dat Poiesz in de advertentie de verkeerde indruk wekt. De natuurbeschermingsorganisatie zegt de aanbieding te betreuren.



Vogelbescherming ontvangt namelijk geen donaties die afkomstig zijn via deze advertentie, meldt de vereniging op de eigen site. De donatie gaan naar een fonds van het zuivelmerk Weide Weelde ten behoeve van de bescherming van weidevogels, dus niet naar de Vogelbescherming. ‘Vogelbescherming is alleen betrokken bij de beoordeling van de projecten om weidevogels te beschermen die uit het fonds van Weide Weelde worden gefinancierd', legt de organisatie uit, die het ‘extra pijnlijk’ vindt dat in deze advertentie wordt gestunt met vleesproducten. Daaraan zou de organisatie zijn naam niet hebben willen verbinden.

Volledig scherm De pagina uit de folder van Poeisz. © Poiesz

Poiesz wil telefonisch geen toelichting geven op de aanbieding, maar verwijst naar de eigen site, waar de supermarktketen uitlegt wat de bedoeling was. Poiesz stelt vorig jaar ruim 50.000 euro aan het Weide Weelde Fonds te hebben geschonken, een fonds dat volgens de supermarktketen ‘een samenwerking’ is tussen Weide Weelde Boerenzuivel en de Vogelbescherming. De projecten die daarmee worden gesteund (in Friesland, Groningen en Drenthe) voldoen aan de criteria, richtlijnen en inzichten van de Vogelbescherming.

‘Vanwege het succes van de vorige donatie-actie en de nog steeds aanwezige noodzaak om de leefomstandigheden van de weidevogel en nuttige insecten als de bij te stimuleren, is besloten om de actie van vorig jaar te herhalen', schrijft Poiesz. ‘De wekelijkse donatie-aanbiedingen worden bepaald door Poiesz. De Vogelbescherming en het Weide Weelde Fonds hebben hier geen invloed op.’

Excuses

Dat de actie verkeerd valt, begrijpt Poiesz wel. Het bedrijf biedt haar welgemeende excuses aan. Het was goed bedoeld. Inmiddels heeft de supermarktketen contact gehad met de Vogelbescherming en zijn de actieproducten voor de komende weken nader afgestemd. Er is inderdaad contact geweest, zo laat de woordvoerder van de Vogelbescherming weten. ‘Ze erkennen dat de advertentie met ons besproken had moeten worden.’