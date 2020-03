Vitamine D nodig als je veel thuiswerkt? In deze gevallen moet je bijslikken

Als je toch wilt hamsteren: koop Zeeuwse pasta

10:00 Als je toch hamstert in deze rare tijden, koop dan vooral lokale producten bij plaatselijke ondernemers. Een verantwoord hamsterpakket bestaat in elk geval uit: aardappelen, bruine bonen, winterpeen, diverse kolen en natuurlijk Zeeuwse pasta. ,,Ik gaf als pastameester al workshops en cursussen”, vertelt Andre Roubal. ,,Die verzorgde ik hier thuis, in Kwadendamme, samen met mijn vrouw Marijke.”