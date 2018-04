Vissen sterven gruwelijke dood

column margot verhaagen Paasbest

31 maart Het voorjaar is altijd minder warm dan dat ik me zou wensen. Gek, maar op een of andere manier vergeet ik dat telkens en verwacht ik aan het begin van de lente dat ik al met een zomerse jas naar buiten kan, terwijl het eigenlijk nog tijd is voor sjaals en handschoenen. En ondanks dat ik probeerde om in een beschut hoekje een paar zonnestralen mee te pakken, is me dat dit voorjaar door de koude wind nog niet vaak gelukt en loop ik nog steeds rond in m’n dikke winterjas.