Vis à la Miranda

Pilsje vanaf 1 januari fors duurder: ‘Kan stimulans zijn om eens andersoor­tig bier te proberen’

Wie volgend jaar pils in de kroeg drinkt, moet diep in de buidel tasten. Vanaf 1 januari stijgen de prijzen van een vaasje fors. En daar is niet iedereen even blij mee.

9:14