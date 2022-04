Vijf tips om een klemmend potje te openen

Om een deksel alsnog open te krijgen zijn er grofweg twee mogelijkheden, stellen huishoudexperts. Een klemmende deksel is een veelgehoord probleem, dat je kunt oplossen door óf het vacuüm op te heffen óf hulpmiddelen te gebruiken die je eigen spierkracht vergroten.

Een pot met augurken, groenten en sauzen wordt expres door de fabrikant vacuüm getrokken, om de simpele reden dat er dan geen zuurstof bij de inhoud kan komen. ,,Veel schimmels en bacteriën krijgen op die manier geen kans om zich te vermenigvuldigen, waardoor de producten langer vers blijven. Zodra een pot geopend is gaat de houdbaarheid wél snel achteruit en geldt de houdbaarheidsdatum niet meer. Handig dus, vacuüm verpakken”, aldus Anniek Biermans, food designer bij Eatertainment, het online platform op het gebied van food en lifestyle-inspiratie.

Verwarmen onder de warme kraan

Onder vacuüm verpakken zorgt er helaas wel voor dat je potten soms maar moeilijk open krijgt. Zeker als deze uit de koelkast komen, want kou versterkt het probleem. ,,Daarom kun je beginnen met het deksel te verwarmen onder de hete kraan. Hierdoor zet het metalen deksel iets uit, waardoor de pot gemakkelijker open te krijgen is”, tipt Biermans.



Een flinke tik tegen het deksel

Een volgende, ietwat brute stap is om het vacuüm op te heffen door een flinke tik te geven. ,,De allerbeste methode is nog altijd om een tik met een stevig mes tegen het deksel te geven”, aldus blogger Zamarra Kok, gespecialiseerd in huishoudtips. ,,Als ik geen mes in de buurt heb, sla ik soms met het deksel op de rand van het aanrecht.”



Als dat niet helpt, biedt grover geschut soms uitkomst. ,,Met een hamer en een spijker – of iets anders scherps – in het deksel slaan verbreekt het vacuüm vrijwel altijd”, zegt Lisette van der Does, lifestyleblogger. Zeer effectief, maar niet zonder gevaren, waarschuwt zij. Kijk daar dus mee uit.

Gebruik een hefboom om je kracht te vergroten

Je kunt ook je eigen spierkracht slim inzetten door het maken van een hefboom. ,,Gebruik een stevig boterhammes en plaats de punt van het mes onder het deksel. Duw het mes vervolgens omhoog. Hoor je een plop? Dat betekent dat het vacuüm eruit is, en je het deksel gemakkelijk open kan draaien”, vertelt Saskia Hardeman, blogger van Twinkelbella.



Gebruik een elastiek

Veel experts zweren bij een simpele postelastiek, gewoon te halen bij de kantoorboekwinkel. ‘Als ik een pot met deksel open moet draaien dan doe ik een postelastiek om het deksel. Vervolgens gaat deze moeiteloos open’, is een veel gedeelde tactiek op het online huishoudplatform ‘Oma weet raad’. Een simpel haarelastiekje doet ook zijn werk, demonstreert het TikTok-account Centrally Ours, een fulltime moeder die handige huishoudelijke tips deelt via haar platform.

Probeer grip te krijgen

Tot slot kun je proberen grip te krijgen op het deksel om zo je kracht te vergroten. ,,Bijvoorbeeld met een rubberen handschoen of natte theedoek’’, aldus Biermans. Via Oma weet raad adviseert An van Batum zelfs schuurpapier. ,,Als je moeite hebt met het openen van flessen of potten met een schroefdeksel, neem dan een stuk(je) schuurpapier, je zult zien dat ze zonder probleem open gaan.”



